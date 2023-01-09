أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم الاثنين، أن الفريق بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي سيخوض مباراة أمام مجموعة مختارة من أفضل اللاعبين من ناديَي الهلال والنصر السعوديين في 19 الشهر الجاري.

وأوضح سان جيرمان في بيان، أن بعثة الفريق ستغادر فرنسا في 17 يناير، للتوجه إلى الدوحة، حيث يتدرب الفريق يوما واحدا في ملعب خليفة الدولي، مع المشاركة في فعاليات ترويجية وتسويقية مع الرعاة.

ولفت إلى أن الفريق سيتوجه بعدها إلى الرياض، لخوض مباراة ودية ضداع الهلال والنصر، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.