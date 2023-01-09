كشفت الهيئة العامة للنقل بالشراكة مع الجهات المعنية، اليوم الاثنين، عن ثاني مراحل برنامج تنظيم دخول الشاحنات، وذلك في مدينة الرياض اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 17 / 1 / 2023.

وقالت الهيئة أن دخول الشاحنات سيكون من خلال مواعيد إلكترونية وبأوقات محددة؛ للمساهمة في تنظيم تدفق الشاحنات ومنع تكدسها في مداخل المدن ورفع مستوى جودة وكفاءة النقل.

يجدر الإشارة إلى أن الخدمة تهظف إلى تنظيم وإدارة تدفق الشاحنات للمدن، وتتبع مسارها، وتخفيف الازدحام المروري، ومنع تكدس الشاحنات، ورفع كفاءة وجودة الخدمات التشغيلية، وتوفير البيانات وتحليل المعلومات للمساهمة في اتخاذ القرار.

وفي وقت سابق، أطلقت “هيئة النقل” برنامج خدمة تنظيم دخول الشاحنات للمدن الرئيسية، بالشراكة مع هيئتي “المرور” و”الموانئ”، حيث تم إطلاق المرحلة الأولى في محافظة جدة