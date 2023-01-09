وجه المختص الأمني اللواء خالد الطياش، رسالة لأولياء الأمور لمتابعة الأبناء وحمياتهم من آفة المخدرات.

وأكد الطياش أنه على أولياء الأمور، رعاية أبنائهم ومتابعتهم وعدم تركهم، مشددا على أهمية متابعة سلوكهم والتطورات التي تطرأ عليهم.

كما نصح بالمسارعة في إيجاد الحلول لهم وعدم تركهم لأصدقاء السوء.