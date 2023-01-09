منذ أن كشف الستار عن رؤية المملكة 2030 ونحن نرى كيف ان القيادة متمثلة في والدنا القائد الملك سلمان حفظه الله وولی عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير الشاب محمد بن سلمان بن عبدا لعزيز أدامه الله ذخراً لهذا الوطن المعطاء ، تسعى هذه القيادة العظيمة لبناء الفرد أولاً فهو اللبنة الأولى في المجتمع متخذين فكرة انه اذا كان بناء الإنسان صحيحاً فسيكون المجتمع متقدماً لذلك نرى أن هذا حجر الأساس في رؤية مملكتنا ومن هذا المنطلق تم تكريم الكثير من ابناء الوطن على انجازاتهم الغير مسبوقة على سبيل المثال لا الحصر في مجال التعليم ، نجاح المملكة في احتلال المركز الثاني في المنافسات الشرسة التي تضمنت دول مجموعة العشرين وكيف أن مملكتنا الغالية حصدت 16 جائزة كبرى في المعرض العلمي الدولي ايسف 2022.

وفي هذا الصدد ومن خلال ذكر كل ما من شأنه رفعة هذا الوطن الرائع اود ذكر إنجاز آخر وهو وجود مدرسة تضم في جنباتها أسس التعليم الذي من شأنه أن يرسخ القيم الإنسانية والأخلاقية بطبيعة الحال جميع المدارس تقوم بما تقوم به هذه المدرسة الرائعة إلا أنها امتازت بتأصيل القيمبشكل أكثر وضوحاً من خلال البيئة الجاذبة والاستمرارية في تعويد النشء مثال على ذلك تعويد الطالبات على قيمة عظيمة الا وهي قيمة الانضباط والمحافظة على نظافة ونظام الفصل وفي الصور المضافة ما يوضح الفكرة التي تتبناها إدارة المدرسة متمثلة في مديرتها الاستاذة القائدة : سوزان بنت أحمد المسلم .

لم اذكر ذلك مباهاة أو تفاخراً او مداهنة فهي كانت تحصد جوائز التميز منذ ان كانت معلمة ووكيلة ولكنها اتخذت على عاتقها زراعة الأثر وسخرت وقتها وجهدها ومالها الخاص لوضع كل ماتتمناه أسرة لأبنائها بداية من دخول المدرسة والوقوف بالطابور الصباحي والاستماع للبرامج الإذاعية الإثرائية مروراً بالممرات المليئة بالوسائل التعليمية التي تستفيد منها المعلمة القدوة وإن كانت قد تخرجت من أفضل الجامعات الا ان هذه الوسائل تنمي لدى قارئها المهارات وتحمل المسؤولية وتنمية الثقة بالنفس، فتخرج كل من الطالبة والمعلمة والإدارية من بوابة المدرسة بعد يوم دراسي مفعم بالإيجابية والإنجاز .

ختاما.

اود ان يرى كل من لديه اهتمام بالعلم والتعليم انجازات المدرسة العميقة في معناها و محتواها والإشادة بهذا الانجاز الذي هو بلا شك انجاز للمملكة اولاً وأخيرا .