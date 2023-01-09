طلب حارس منتخب اليمن علي فضل عباس الخروج من المباراة بعدما تسبب في أحد أهداف منافسه منتخب عُمان في الجولة الثانية من خليجي 25، اليوم الإثنين.

وسدد أرشد العلوي لاعب عمان الكرة تجاه مرمى اليمن وبدا أن علي فضل عباس سيطر على الكرة قبل أن تفلت منه وتدخل شباكه في الدقيقة 37.

وخرج علي فضل عباس من المباراة، وشارك مكانه الحارس محمد أمان.