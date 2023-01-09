أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أنه لا يوجد أي قلق بشأن المتحور الجديد من فيروس كورونا، مؤكدة أن المتحور هو تحور لفيروس أوميكرون ويعد أكثر انتشارا منه ولكنه يتميز بأن أعراضه خفيفة.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أن مصر لم تشهد أي زيادة فى أعداد مصابي فيروس كورونا بالمستشفيات، لافتا إلى أن أعراض المتحور الجديد “يوم القيامة” تشبه أعراض نزلات البرد.

وأوضح أن فترة أعراض الفيروس تتراوح من 5 إلى 7 أيام فقط ومن أعراضه “ارتفاع درجة الحرارة، وحمى، وضيق في التنفس، وصعوبة في الحركة، وإحساس بالتعب والإرهاق”.

وأعلن وزير الصحة والسكان أن متحورات كورونا لا تحكمها حدود الدول وذلك لأنها سريعة الانتشار.