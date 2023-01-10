تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو:4٫03120 مقابل الريال الواحد 0٫24805
الدولار:3٫75649 مقابل الريال الواحد 0٫26621
درهم إماراتي:1٫02273 مقابل الريال الواحد 0٫97778
ريال يمني:0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫63140
دينار أردني: 5٫29611 مقابل الريال الواحد 0٫18882
دينار كويتي:12٫27700 مقابل الريال الواحد 0٫08145
دينار بحريني:9٫96327 مقابل الريال الواحد 0٫10037
الريال القطري: 1٫03172 مقابل الريال الواحد 0٫96926
الدرهم المغربي: 0٫36708 مقابل الريال الواحد 2٫72422
الجنيه المصري: 0٫13613 مقابل الريال الواحد 7٫34583
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