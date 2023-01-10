أقدمت فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا على قتل شقيقها البالغ من العمر 9 سنوات طعنا في مدينة تولسا، بولاية أوكلاهوما الأمريكية.

وقالت إدارة شرطة تولسا في بيان إن الضباط استجابوا للمنزل الساعة 11:43 مساءً. ووجدوا أن والد الأطفال كان نائما في الطابق العلوي عندما أيقظت الابنة البالغة من العمر 12 عاما والديها وقالت إنها طعنت شقيقها البالغ من العمر 9 سنوات”.

وتم نقل الضحية البالغ من العمر 9 سنوات إلى المستشفى وخضع لعملية جراحية، إلا إنها باءت بالفشل

وقالت إدارة شرطة تولسا إن المشتبه بها تم احتجازها في مركز الأسرة لقضاء الأحداث، ولم تذكر دافعًا للهجوم المزعوم ولا تتوفر وثائق الاتهام.