توجد العديد من الطرازات التي تقدم داخل السوق السعودي بين موديلات 2023، مثل فئة السيدان والهاتشباك، بالاضافة إلى السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام سواء كانت من فئة الـ SUV والكروس اوفر، إلى جانب فئة الكوبيه والتي تنال اعجاب الكثير من فئة الشباب.

وترتكز السيارة مرسيدس S AMG 63 موديل 2023 على محرك 4000 سي سي، يمكنه ضخ 601 حصانا، وعزم دوران 900 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي بتقنية الدفع الكلي، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 250 كم/ساعة، مع القدرة على الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 3.5 ثانية، فيما سعرها 758.986 ريال.

وزودت سيارة بي إم دبليو Series 4 موديل 2023 بمحرك رباعي 4 سلندر سعة 2000 سي سي، و 6 سلندر سعة 3000 سي سي، ينتج قوة تتراوح بين 184 و 326 حصانا، بالاضافة إلى عزم دوران بين 270 و 450 نيوتن/متر، وسعرها 215 الف ريال حتى 269 الف ريال.

وتنطلق بي إم دبليو 8Series Coupe موديل 2023 من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال 3.7 ثانية، حيث دعمت السيارة بمحرك ثماني الاسطوانات سعة 4400 سي سي، يضخ 523 حصانا، وعزم دوران 750 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي بتقنية الدفع الكلي للعجلات.

وحصلت سيارة لكزس LC 500 موديل 2023 على محرك V8 سعة 5000 سي سي، يتمكن من ضخ 471 حصانا، وعزم دوران 540 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية دفع خلفي، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 270 كم/ساعة، مما يجعل السيارة تنطلق إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0 خلال 4.4 ثانية، بينما سعرها نحو 458.390 ريال.

وجاءت السيارة دودج تشالنجر موديل 2023 بمحرك سداسي الاسطوانات سعة 3600 سي سي، بقوة 305 حصانا وعزم دوران نيوتن/متر، بالاضافة إلى محرك اخر بقوة 375 حصانا، سعة 5700 سي سي، ينتج 305 حصانا، إلى جانب قدرات اعلى تجهيزًا عبر محرك ثماني الاسطوانات سعة 6200 سي سي، بقوة 797 حصانا، وعزم دوران 959 نيوتن/متر، وتبدأ أسعارها من 152.100 ريال إلى 447.900 ريال.