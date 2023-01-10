أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الثلاثاء، على تراجع بنسبة 0.1 % مغلقا عند 10634 نقطة (- 13 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.5 مليار ريال.

وتراجع سهم “مصرف الراجحي” بنسبة 1 % عند 75.90 ريال.

وأنهت أسهم “الأهلي السعودي” و”السعودي الفرنسي” و”جرير” و”كيان السعودية” و”العربي الوطني” و”معادن” و”بنك ساب” و”زين السعودية” و”اللجين القابضة” و” بنك الاستثمار”، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

في المقابل، ارتفع سهم “أرامكو السعودية” بأقل من 1 % عند 31.85 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 4.3 مليون سهم.

وصعد سهم “الوطنية للتعليم” بنسبة 6 % عند 78.90 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، عقب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول المنتهي في 30 نوفمبر 2022، إلى 25.9 مليون ريال وبنسبة 43 %، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأغلق سهم “إكسترا” عند 74.10 ريال (+ 6 %)، وكانت الشركة قد أعلنت عن النتائج المالية للربع الرابع 2022.

وتصدر سهم “حلواني إخوان” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى.