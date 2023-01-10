أوضح المدير الفني لنادي النصر، رودي جارسيا، إن البرتغالي كريستيانو رونالدو سينفذ أولا عقوبة الإيقاف قبل أن يخوض مباراته الأولى في الدوري، لكنه قد يظهر لأول مرة في لقاء بالمملكة أمام باريس سان جيرمان في الرياض هذا الشهر.

وأضاف جارسيا، أن رونالدو قد يغيب أيضا عن مواجهة الشباب، وربما يظهر لأول مرة في الدوري أمام الاتفاق في 22 يناير الجاري.

وتابع، أن مباراة رونالدو الأولى لن تكون بقميص النصر، وإنما ستكون بفريق مشتركا بين الهلال والنصر، ضد فريق باريس سان جيرمان، ونجمه ليونيل ميسي، في مواجهة ودية يوم 19 يناير.

واستطرد : “كمدرب للنصر لا يمكن أن أكون سعيدا بهذه المباراة.. بالنسبة للتطوير ومتابعة باريس سان جيرمان ولاعبي الفريق الفرنسي فهذا أمر رائع جدا، لكن لدينا مباراة في الدوري بعد ثلاثة أيام”.