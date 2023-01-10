تعد سيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2023 ضمن فئة السيارات ذات الدفع الرباعي، وينتجها صانع السيارات الألماني، وظهرت الجي كلاس للمرة الأولى عام 1979، وتم تطويرها في البداية لتكون مركبة مخصصة للأغراض العسكرية ولتكون قادرة على السير في كافة التضاريس.

وظهرت نسخة المدنية منها عام 1990 في جيلها الأول، وظهر الجيل الثاني عام 2018 وتم تحديثه ليلائم المتطلبات العصرية، فيما زودت سيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2023 بمحرك 8 سلندر، سعة 4000 سي سي، متصل بشاحن تيربو ثنائي يولد قوة 422 حصان، وعزم أقصي للدوران 610 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 9 سرعات.

وتتسارع السيارة من صفر إلى سرعة 100كم/ساعه في 6 ثوان، وتبلغ سرعة السيارة القصوى 210 كم/ساعه، وتستهلك السيارة 12.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، بينما تحتوي مقصورة سيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2023 علي الكثير من التجهيزات منها، أبعاد داخلية للسيارة تعكس هويتها، ومساحات واسعة للركاب، ومواصفات رفاهية، ونظام إضاءة داخلي بـ64 لون، بينما سعرها 875 ألف ريال، أي ما يعادل 154 ألف دولار أمريكي.