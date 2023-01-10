قال الرئيس التنفيذي للتقنية لمجموعة STC، هيثم الفرج، إن الشركة ستطلق خدمة الإسعاف الذكي لمتابعة حالة المريض خلال أدائه الحج بالشراكة مع وزارة الصحة.

وأكد، خلال حديثه في معرض “إكسبو الحج”، أن تجربة الإسعاف الذكي كتب لها النجاح متطلعا بأن ترى هذه التجربة النور في القريب العاجل.

ونوه ببعض التجارب والتطبيقات التي نفذتها الشركة بالتعاون مع عدة جهات معنية بالحج، مضيفا أن من بين هذه التجارب الاستعانة بروبوت لتقديم الإرشادات للحجاج.