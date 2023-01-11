أثارت عارضة الازياء البلجيكية ستيفاني روز بيرترام، الجدل بخصوص مدى دقة التقارير التي تحدثت عن علاقتها بنجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن مبابي دخل في علاقة عاطفية مع ستيفاني روز خلال الأسابيع الأخيرة.

مع العلم أن عارضة الأزياء البلجيكية، صاحبة الـ 28 عامًا، لديها ابنتان من الظهير الأيمن السابق لنادي أياكس وباريس سان جيرمان غريغوري فان دير ويل.

وتحدثت عارضة الأزياء عن الأخبار التي نشرت عنها مؤخرًا دون التطرق لاسم مبابي، قائلة: “لا أرد في العادة على النميمة أو الشائعات، ولكن يوجد أيضًا سطر لا يجب تجاوزه، وفي الأسابيع الأخيرة، انتشرت أكاذيب عني تسببت في أضرار جسيمة لعائلتي ونفسي ومن حولي”.

وأضافت: “بدأ عام 2023 بالنسبة لي بالكراهية والتسلط عبر الإنترنت، وللأسف هذه هي الصورة المحزنة لما أصبح عليه عالمنا، لا شيء يقال أو يكتب أو يُدّعى صحيح بأي شكل من الأشكال”.

وتابعت: “أسوأ شيء هو أن الناس يصدقون هذا الهراء بالفعل على الرغم من عدم وجود دليل فيما قيل عني، ومع ذلك فإن الكثير من الأكاذيب تدمر صورتي وسمعتي”.

يأتي ذلك بعد تقارير إعلامية تحدثت عن وجود علاقة بين العارضة البلجيكية ستيفاني روز بيرترام والنجم الفرنسي بعد نشر صور لها في قطر تساند المنتخب الفرنسي ونجم باريس سان جيرمان