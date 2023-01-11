تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

اليورو:4٫02940 مقابل الريال الواحد 0٫24814

الدولار:3٫75453 مقابل الريال الواحد 0٫26634

درهم إماراتي:1٫02223 مقابل الريال الواحد 0٫97826

ريال يمني:0٫01500 مقابل الريال الواحد 66٫65274

دينار أردني: 5٫28889 مقابل الريال الواحد 0٫18908

دينار كويتي:12٫27085 مقابل الريال الواحد 0٫08150

دينار بحريني:9٫96004 مقابل الريال الواحد 0٫10041

الريال القطري:1٫03118 مقابل الريال الواحد 0٫96976

الدرهم المغربي: 0٫36759 مقابل الريال الواحد 2٫72304

الجنيه المصري: 0٫13566 مقابل الريال الواحد 7٫37167