أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية بالتعاون مع FIFA تحت إشراف الجمعية العمومية.

وذكر الاتحاد في بيان أنه: “انطلاقا من أهمية توثيق تاريخ كرة القدم السعودية ليكون مرجعا لكافة الرياضيين يعمل الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA على توثيق تاريخ كرة القدم وذلك من خلال تقديم مشروع يؤرخ الأحداث التاريخية لكرة القدم السعودية”.

وأشار إلى أن الجهات العاملة في المشروع، هي كل من: الاتحاد السعودي لكرة القدم، والأعضاء المرشحين من منسوبي الأندية أعضاء الجمعية العمومية، وخبراء دوليين في التوثيق الرياضي يتم ترشيحهم من الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما يستعين فريق العمل بمن يرونه مناسبًا للعمل في المشروع.

وبخصوص آلية توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، أوضح الاتحاد أنه مطلوب من الأندية أعضاء الجمعية العمومية بتعيين من يرونه من منسوبيهم ليكون ممثلًا للنادي.

ولفت إلى أن الأعضاء المعينون من الأندية والخبراء الدوليون يقومون بتحديد آلية العمل والبرنامج الزمني للمشروع، الذي سيكون تحت إشراف الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم.