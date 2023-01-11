طرحت الشركة الوطنية للإسكان، وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بعدة مجالات – بمدينة الرياض.
وأوضحت الشركة أن الوظائف الشاغرة هي :
المحللين الماليين ويتولوا المهام التالية
_تقديم الدعم التحليلي
_وظائف بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
وأوضحت الشركة الوطنية للإسكان أنه يجب للمتقدم أن يتوفر فيه الشروط التالية:
_درجة البكالوريوس في المالية / المحاسبة أو ما يعادلها
_خبرة 2+ سنوات خبرة في الشؤون المالية
_لديه معرفة جيدة بتمويل الشركات
_إجادة عالية في تقنيات النمذجة المالية وإدارة الجودة
وأشارت الى أنه يمكن الاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للشركة هنا
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