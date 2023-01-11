طرحت الشركة الوطنية للإسكان، وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بعدة مجالات – بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن الوظائف الشاغرة هي :

المحللين الماليين ويتولوا المهام التالية

_تقديم الدعم التحليلي

_وظائف بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

وأوضحت الشركة الوطنية للإسكان أنه يجب للمتقدم أن يتوفر فيه الشروط التالية:

_درجة البكالوريوس في المالية / المحاسبة أو ما يعادلها

_خبرة 2+ سنوات خبرة في الشؤون المالية

_لديه معرفة جيدة بتمويل الشركات

_إجادة عالية في تقنيات النمذجة المالية وإدارة الجودة

وأشارت الى أنه يمكن الاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للشركة هنا