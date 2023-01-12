كشفت رسائل مسربة بين أعضاء مجلس إدارة برشلونة السابق الذي كان يرأسه جوسيب ماريا بارتوميو، عن الكراهية التي كانت موجودة بينهم وبين ليونيل ميسي تحديدا.

وفضحت الرسائل المسربة من تطبيق “واتساب” خلال فترة عقد ميسي الأخير مع النادي يوم 31 يناير 2021، أن ميسي قال لبارتوميو أثناء جائحة كورونا أنه يمكنه تقليل راتب أي لاعب بالفريق باستثناء صديقه الأوروغوياني لويس سواريز.

وأرسل رئيس الشوؤن القانونية في إدارة بارتوميو رسالة إلى الأخير قال له بها: لا يمكنك أن تكون شخصًا جيدًا مع هذا الفأر، النادي أعطى له كل شيء وقد كرّس حياته من أجل التحكم في القرارات المصيرية والانتقالات وعقود الرعاية لمصالحه الشخصية.

وأضاف: وفوق كل ذلك، تراكم الابتزاز والفظاظة الذي عانينا منه في النادي من هذا القزم الهرموني الذي يدين لبرشلونة بحياته وتخلى عن النادي في وقت الأزمة. وتمنى بونتي في نهاية رسالته أن يرحل ميسي عن النادي.