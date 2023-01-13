وضع الجمهور الكويتي الفنانة شيرين عبد الوهاب في وضع محرج خلال حفلها الذي أقيم مساء الخميس، حين سألتهم عن زوجها الفنان حسام حبيب، على المسرح الذي تعود له لأول مرة منذ أزماتها الأخيرة.

وسألت شيرين عبد الوهاب الجمهور:” بتحبوا حسام حبيب ولا ايه؟”، ليفاجئها الحضور جميعا بجواب النفي:” لا مبنحبوش”، ما تسبب في حالة من الحرج لها.

وظهرت شيرين عبد الوهاب على المسرح في حفلها بالكويت، بإطلالتين مختلفتين، وغنت العديد من أعمالها الشهيرة منها، “آه يا ليل، جرح تاني، كتر خيري، يا بتفكر يا بتحس”، وغيرهم.

وتراوح أسعار الحفل ما بين 1900 جنيه مصري “20 دينارًا كويتيًا”، و19.300 جنيه مصري “200 دينار كويتي”، حيث توجد العديد من الفئات الأخرى.