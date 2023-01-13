يسعى نادي الهلال لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة المقبلة، بالرغم من محاولات الفريق الباريسي لتجديد عقد اللاعب الذي سينتهي في الصيف المقبل.

وأفادت مصادر أن اللاعب سيخصل على راتب سنوي بقيمة 250 مليون دولار سنويا، متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو، الوافد الجديد لنادي النصر الذي يحصل في الموسم الواحد على 200 مليون دولار.

كان رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، توحه إلى باريس في الساعات الماضية ما يزيد الأنباء حول وجوده في العاصمة الفرنسية، للتفاوض من أجل ضم ميسي، ردا على انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر.