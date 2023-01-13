تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

اليورو:4٫07604 مقابل الريال الواحد 0٫24529

الدولار: 3٫75608 مقابل الريال الواحد 0٫26623

درهم إماراتي:1٫02262 مقابل الريال الواحد 0٫97788

ريال يمني:0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫63857

دينار أردني:5٫29554 مقابل الريال الواحد 0٫18884

دينار كويتي:12٫30266 مقابل الريال الواحد 0٫08128

دينار بحريني:9٫96347 مقابل الريال الواحد 0٫10037

الريال القطري:1٫03161 مقابل الريال الواحد0٫96936

الدرهم المغربي:0٫36958 مقابل الريال الواحد 2٫70574

الجنيه المصري: 0٫12708 مقابل الريال الواحد 7٫86883