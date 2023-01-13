كشفت علامة جي تي آر التي تستمر العلامة بالتمسك بالجيل الحالي والمنصة الحالية مع تحديثها بشكل دوري لتعزيز حضورها أمام المنافسة المشتعلة، آخرهم تحديث جديد لموديل 2024، والذي تم تدشينه في صالون سيارات طوكيو المقام حالياً

وتتميز السيارة بشبك معدل وتحديثات لنظام التعليق مع تقديم بعض الإصدارات الخاصة الأخرى للإبقاء على شعبية وجاذبية سيارة “جودزيلا” في عالم السرعة والأداء.

وتحسن السيارة أداؤها الديناميكي بفضل تحديثات الشاسيه لتوفير تجربة قيادة أكثر راحة وأقل اهتزازاً وإزعاجاً.

واعتمدت السيارة على محرك 3.8 لتر 6 سلندر توين تيربو للسيارة بأدائه المتميز، بقوة 562 حصان لجميع الفئات باستثنناء فئة نيسمو التي ترتفع قوتها إلى قرابة 600 حصان.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى إصدارين جديدين، أولهم إصدار خاص مبني على نيسمو بتحسينات ديناميكية حصرية لنظام التعليق، مع ترس تفاضلي محدود الانزلاق على المحور الأمامي.