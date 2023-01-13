أصيب 10 أشخاص إثر اصطدام شاحنة بعدد كبير من السيارات بمحافظة نارا بوسط اليابان.
و أسفر الحادث عن تضرر حوالي 20 سيارة ، حيث تم نقل حوالي 5 أشخاص إلى المستشفى حتى الآن في حالة وعي.
وتم إغلاق الطرق حول الموقع مؤقتًا، حتى انتهاء عمليات الإنقاذ.
أصيب 10 أشخاص إثر اصطدام شاحنة بعدد كبير من السيارات بمحافظة نارا بوسط اليابان.
و أسفر الحادث عن تضرر حوالي 20 سيارة ، حيث تم نقل حوالي 5 أشخاص إلى المستشفى حتى الآن في حالة وعي.
وتم إغلاق الطرق حول الموقع مؤقتًا، حتى انتهاء عمليات الإنقاذ.
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