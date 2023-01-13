أصيب 10 أشخاص إثر اصطدام شاحنة بعدد كبير من السيارات بمحافظة نارا بوسط اليابان.

و أسفر الحادث عن تضرر حوالي 20 سيارة ، حيث تم نقل حوالي 5 أشخاص إلى المستشفى حتى الآن في حالة وعي.

وتم إغلاق الطرق حول الموقع مؤقتًا، حتى انتهاء عمليات الإنقاذ.