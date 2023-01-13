أوضح محلل الطقس في مركز الأرصاد عقيل العقيل أن شتاء هذا العام أكثر دفئًا ومطراً وحالياً هي ذروة البرد، متوقعا عدم انخفاض بدرجات الحرارة.
وقال العقيل :” السحب الركماية الرعدية تتكون بكثافة على السواحل الجنوبية في منطقة مكة المكرمة والقنفذة وأمطار من متوسطة إلى غزيرة ومتوقع جريان السيول”.
وأضاف ” في العاصمة الرياض تكون الأجواء من غائمة إلى غائمة جزئياً مع بعض القطرات الخفيفة المتفرقة من المطر، وستكون منطقة الباحة وعسير وجازان معرضة لهطول أمطار غزيرة “.
فيديو | الأرصاد: شتاء هذا العام أكثر دفئًا ومطراً وحالياً هي ذروة البرد ولا نتوقع انخفاضاً بدرجات الحرارة#الإخبارية pic.twitter.com/xBteX9pwfZ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 13, 2023
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