أوضح محلل الطقس في مركز الأرصاد عقيل العقيل أن شتاء هذا العام أكثر دفئًا ومطراً وحالياً هي ذروة البرد، متوقعا عدم انخفاض بدرجات الحرارة.

وقال العقيل :” السحب الركماية الرعدية تتكون بكثافة على السواحل الجنوبية في منطقة مكة المكرمة والقنفذة وأمطار من متوسطة إلى غزيرة ومتوقع جريان السيول”.

وأضاف ” في العاصمة الرياض تكون الأجواء من غائمة إلى غائمة جزئياً مع بعض القطرات الخفيفة المتفرقة من المطر، وستكون منطقة الباحة وعسير وجازان معرضة لهطول أمطار غزيرة “.