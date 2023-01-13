مثل شاب يبلغ من العمر 21 عاما أمام محكمة وستمنستر الابتدائية في بريطانيا، اليوم الجمعة، بعد اتهامه بقذف بيضة على الملك تشارلز الثالث أثناء زيارته بلدة “لوتون” في شرق إنجلترا الشهر الماضي.

وبرر الشاب خلال محاكمته بأنه فعل ذلك لأنه كان يريد أن يعبر عن وجهة نظره إزاء هذه الزيارة، حيث أكد أن زيارة الملك لبلدة مثل لوتون وهي منطقة فقيرة ومحرومة، كانت “ذوقا سيئا” وأراد أن يوضح وجهة نظره فقام بإلقاء البيض.

ووصف محامي الدفاع موكله بأنه “شخص ملتزم نحو أسرته” ويهتم بشدة بمجتمعه المحلي ، لا سيما الفقر الموجود في بعض مناطق البلدة، لكن القاضي حكم على ماي بدفع غرامة 100 جنيه إسترليني وأمره بدفع 85 جنيه إسترليني كتكاليف القضية.