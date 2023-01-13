يطمح الشباب إلى الفوز على نظيره النصر مساء السبت في قمة مباريات الجولة الـ13 من منافسات دوري “روشن” للمحترفين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بـ “الملز”.

ويرغب صاحب الأرض في تحقيق الفوز الأول منذ جولتين، بعد تعادل مع الاتحاد على ملعبه وخسارة من الوحدة خارج قواعده.

بينما يأمل النصر في استكمال سلسلة الانتصارات التي امتدت إلى فوزين متتاليين على الخليج والطائي مع الحفاظ على نظافة شباكه.

ويتصدر النصر صدارة الترتيب بـ29 نقطة جمعها من 12 مباراة، يأتي من بعده ثلاثي الشباب والهلال والتعاون الذين يمتلكون 26 نقطة، لكن أبيض العاصمة لعب عدد مباريات أقل.

وستكون هذه المواجهة هي الأولى بين المدربين الفرنسي رودي غارسيا والإسباني فيسنتي مورينو في مسيرتهما التدريبية.