أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن توفر وظائف شاغرة للجنسين في المركز الوطني لكفاءة و ترشيد المياه بالمراتب (الخامسة، السابعة، الثامنة، التاسعة).

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

– مدير ادرة المبادرات والمشاريع

– مدير عام الإدارة العامة للشركات وبناء القدرات.

– مدير مكتب الرئيس التنفيذي.

– مدير عام الإدارة العامة للخدمات المساندة.

– مدير إدارة المراقبة والالتزام.

– مدير إدارة التخطيط والأداء.

– أخصائي مساعد مالية.

– مدير إدارة الكفاءة والترشيد بالقطاع الزراعي.

– مدير إدارة الشراكات.

– كبير اخصائي الكفاءة و الترشيد في القطاع الحضري.

.. وأخرى.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع