أوضح وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج الدكتور عمرو المداح أن باقات الحج لهذا العام أقل سعرا مما كانت عليه في السابق وتم شراء أكثر من 90% من الباقة الاقتصادية.

وقال المداح :” الباقات تلبي طلب الجمهور مع الأخذ في الاعتبار الأسعار هذا العام بأقل من ٣٠٪ في السعر من العام السابق”.

وأضاف ” يعتمد تقسيم الفئات داخلياً على شركات تقديم الخدمة فعليه تكون الطاقة الاستيعابية على حسب نوع الخدمة التي تقدم في المخيم ويعاد تحديث هذه النسب بما يتناسب مع الإقبال الحاصل حاليا من الحجاج، ولكن بشكل عام تم تغطية مايقارب ٢٠٪ إلى ٣٠٪ من الطاقة المتاحة”.