يخطط اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي للانضمام إلى كريستيانو رونالدو في المملكة، بعد تلقيه عرض عقد ضخم من نادي الهلال.

وذكرت وسائل إعلام عالمية، أنه سيقدم نادي الهلال عقدا يصل إلى 285 مليون جنيه إسترليني سنويا ليونيل ميسي، وهذا من شأنه أن يجعل ميسي لاعب كرة القدم الأعلى أجرا في العالم، متجاوزا كريستيانو رونالدو.

ولم يتبق لميسي سوى ستة أشهر على عقده مع باريس سان جيرمان، حتى يتمكن من التحدث إلى أندية خارج فرنسا قبل أن يتمكن من المغادرة مجانا في الصيف، فيما مع لعب الهلال في كأس العالم للأندية، الذي يقام في المغرب في الفترة من 1 إلى 11 فبراير، هناك معلومات بأنه يحاول التعاقد مع ميسي في وقت أقرب.

وقالت صحيفة ليكيب، إن الأرجنتيني لم يوقع صفقة جديدة مع بارك دي برينس، وأن الصفقة التي يفترض أنه أبرمها مع فريق MLS Inter Miami لم يتم توقيعها أيضا، بينما أفادت موندو ديبورتيفو أن الهلال مستعد لتقديم مبلغ ضخم من المال لميسي.

ويأتي ذلك بعد أسابيع قليلة فقط من توقيع كريستيانو رونالدو عقدا بقيمة 173 مليون جنيه إسترليني مع منافسه في الدوري السعودي للمحترفين النصر.

وأشارت إلى أنه ينظر إلى المباريات بين الهلال والنصر على أنها نسخة المملكة من الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد. مع وصول رونالدو بالفعل إلى واحد، يمكن إحياء تنافسهم من عام 2010 في الشرق الأوسط إذا تحرك ميسي.

ويرتبط ميسي بالمملكة لأنه في عام 2022 أصبح سفيرا لحملة المملكة السياحية “زيارة السعودية”، مع الاستعداد لعرض مشترك مع مصر واليونان لكأس العالم 2030، يمكن أن تجعل حقوق صورة ميسي من المرجح أن تستضيف الدول الثلاث البطولة.

وسيأتي ميسي وباريس سان جيرمان إلى المملكة الأسبوع المقبل للعب ضد فريق كل النجوم المكون من لاعبي النصر والهلال. ستقام المباراة الاستعراضية يوم الخميس 19 يناير في استاد الملك فهد في الرياض، فيما من المرجح أن يقدم الهلال عرضا لميسي إما قبل المباراة أو بعدها.

وفي ذات السياق، أكدت عدة مصادر متطابقة أن رئيس الهلال فهذ بن نافل التقى بمسؤولي نادي باريس سان جيرمان وذلك لأخذ الموافقة حول مفاوضات النجم العالمي ميسي، رغبةً من إدارة الزعيم في انتقال اللاعب قبل انتهاء عقده مع النادي الباريسي.

وجدير بالذكر، أن الهلال أوقف فترتين على خلفية توقيعه مع محمد كنو ورجحت بعض المصادر القانونية أن الزعيم قد ينجح في إعادة النظر في حصوله على حق التدابير الوقتية مما يمكنه من قيد لاعبين جدد خلال الفترة الشتوية الحالية وذلك على إثر تصريحات رئيس غرفة فض المنازعات في لجنة التحكيم الدكتور يحيى الشريف الذي كشف عن وجود ملاحظات في الطريقة التي تعاملت بها معه اللجنة ودفعته للاستقالة.