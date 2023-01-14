على خلفية إعدام علي رضا أكبري المسؤول السابق في وزارة الدفاع الإيرانية بتهمة التجسس لحساب الاستخبارات البريطانية، قررت لندن فتح النار على نظام الملالي.

وهددت لندن، اليوم السبت، النظام الإيراني بأن إعدام أكبري “لن يمر بلا رد”، فيما قالت منظمة العفو الدولية، إن إعدام أكبري “هجوم شنيع على الحق في الحياة”.

ووصف وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، ما حدث بأنه عمل همجي مشدداً على أنه لن يمر دون رد.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إعدام أكبري بأنه حدث مروع، معتبراً أنه “عمل قاسٍ وجبان نفذه نظام همجي لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه”.