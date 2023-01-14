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السبت14 يناير

وليد الفراج لمدرب الاتحاد: العميد يحرق الدم شوف لك حل

منذ 20 دقيقة
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طالب الإعلامي الرياضي، وليد الفراج، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، نونو سانتو، بمراجعة أوضاع الفريق خاصة بعد أن فاز اليوم بصعوبة على نظيره الباطن.

وقال “الفراج”:”فاز الاتحاد بصعوبة ولو كان الباطن قد سجل التعادل لقلنا انها نتيجة عادله أيضا، العميد بهذا الايقاع يحرق دم محبيه واعتقد أن هذا الهبوط العام داخل الفريق يحتاج مراجعه، الدوري ما يرحم وجمهور الاتحاد عاشق وداعم لكنه ايضا لا يرحم .
نونو سانتو .. شوف لك حل”، وذلك بحسب ما ذكره على حسابه بموقع تويتر.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تمكن من الفوز على نظيره الباطن بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

 

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