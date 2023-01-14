سلطت “ديلي ميل” البريطانية الضوء على صفقة الهلال مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، مشيرة إلى أن نادي الاتحاد يسعى أيضا لضم نجم منتخب الأرجنيتن.

وذكرت ديلي ميل، أن تقارير إسبانية تؤكد أن ليونيل ميسي مطلوب من قبل نادي الاتحاد، وأنه “مستعد لعرض صفقة على الأرجنتيني بقيمة 306 مليون جنيه إسترليني، في حين أن الهلال على استعداد لمضاهاته”.

وأشارت إلى أن كلا الناديين على استعداد لدفع مبلغ ضخم “306 مليون جنيه إسترليني” لميسي في الموسم ، متجاوزًا 175 مليون جنيه إسترليني الذي يكسبه منافسه رونالدو في النصر.

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