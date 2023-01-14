منذ أيام قرأت موضوعا عن النوم بعنوان (أفضل وضعيات النوم حسب رأي الأطباء) من تأليف فريق (بابونج) افتتح ما سأكتبه بحديث صحيح عن رسول الهدى مضمونه : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل: سبحانك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه — الخ رواه الشيخان.

والآخر قال : إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوئك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل : اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك –الح ومضمون الموضوع كالتالي : قالوا : إن أفضل وضعية نوم تعتمد على وضعك الصحي وما تجده مريحا وقالو يعتبر النوم على إحدى الجانبين أو على الظهر أكثر فائدة منه على البطن ثم قالو النوم على الجانب مفيد للغاية فهي تقلل احتمال التسبب بآلام الظهر وتقلل من حرقة المعدة والشخير وقالو ينصح بالنوم على الجانب الأيسر لمن يعانون من الارتجاع المعدي المريئ ينصح بالنوم على الجانب الأيسر هنا أتوقف وأقول ولست طبيبا ولكن وفقا لما أوصى به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وحسب تجاربي وما توصلت إليه فإن النوم على الجانب الأيمن هو الصحيح وأن النوم على الجانب الأيسر لمن به ارتجاع هو عين الخطأ لأن النوم على هذا الجانب يزيد الارتجاع بسبب انكفاء ما بالمعدة من طعام إلى فوهتها فيزداد الارتجاع سوءا والصحيح أن من يعاني من الارتجاع عليه أن ينام على جانبه الأيمن فيبتعد الطعام عن فوهة المعدة وبذا يخف الارتجاع أو يزول وقل ما يحدث الارتجاع ولكن النوم على الجانب الأيسر أو على البطن من المؤكد أنه من مسببات الارتجاع ولا أقول هذا مجرد قول وإنما بعد تجارب مررت بها في أيام رمضان مرت علي منذ أكثر من أربعين سنة إذ مرت علي أكثر أيام هذا الرمضان فاصبح والارتجاع يلازمني حتى أنني أوقفت السحور عدة أيام وصدفة واصلت السحور بعد الانقطاع ولكني نمت على جانبي الأيمن بدون قصد فقمت من النوم وأنا أشعر بالارتياح وأعدت الكرة مرة أخرة ونفس النتيجة فحمدت الله على ما وصلت إليه وطبقتها طوال بقية رمضان وما اتي بعده من الأشهر الكريمة وإلى اليوم لم أعرف الارتجاع فحمدا لله على أن هداني للصواب ولذا أقول إن أفضل نوم وابتعادا عن حدوث الارتجاع المعدي هو النوم على الجانب الأيمن وأضيف ويليه النوم على الظهر إلا حال وجود ما يمنع وصدق رسول الهدى حينما أوصى بالنوم على الجانب الأيمن كما في الحديثين السا بقين فاللهم صلي وسلم على نبينا محمد مرشدنا لما فيه صحتنا بعد صلاحنا أتمنى أن أكون قد وقفت في الإيضاح لمن يبحث عن النوم الصحيح ومن يبحث عن الابتعاد عن حدوث الارتجاع المعدي صحة دائمة أتمناها للجميع.