يعد من بين أبرز الأجهزة الذكية التي طرحتها Asus هو Zenfone 9 الذي وصفه الكثيرون بأنه من بين أقوى المنافسين لهواتف آيفون الحديثة.

ويأتي الهاتف بهيكل مصنوع من اجود المواد، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (146.5/68.1/9.1) ملم، وزنه 169 غ، ما يجعله مريحا للاستخدام والحمل باليد، فضلا عن شاشة Super AMOLED بمقاس 5.9 بوصة.

وتبلغ دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 445 شموعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10 لتوفير دقة عالية في عرض الصور والفيديوهات.

ويعمل الهاتف بنظام Android 12، ومعالج Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

وجاءت كاميرته الأساسية ثنائية العدسة بدقة (50+12) ميغابيكسل، فيها عدسة بفتحة f/2.2 للتصوير العريض، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 12 ميغابيكسل، فيما زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4300 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 30 واطا.