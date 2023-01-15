نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بوكالة الوزارة للامتثال والرقابة التعدينية 574 جولة رقابية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر ديسمبر الماضي 2022م، وأصدرت 64 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، من بينها (33) عقوبة لاستغلال الرمل والحصى و(15) عقوبة لاستغلال خام البحص و(6) عقوبات لاستغلال مواد الردميات و(3) عقوبات لكل من استغلال خام الحجر الجيري وخام الملح، وعقوبتين لاستغلال خام الطين وعقوبة واحدة لاستغلال خام رمل السيليكا وخام الجبس.

وأوضحت الوزارة أن المخالفين الذين يعملون دون تراخيص نظامية يشكلون النسبة الأكبر من عدد العقوبات الصادرة، حيث شكل المخالفون في منطقة الرياض النسبة الأكبر من إجمالي العقوبات الصادرة بواقع 16 عقوبة ثم منطقة الشرقية بـ 15 عقوبة، ومنطقة المدينة المنورة بـ 9 عقوبات، ومنطقة القصيم بـ(6) عقوبات وفيما سجلت منطقة مكة المكرمة 5 عقوبات تلتها منطقة عسير بـ 4 عقوبات، وعقوبتان لكل من منطقة تبوك والجوف ونجران، فيما سجلت كل من منطقة حائل والباحة وجازان عقوبة واحدة لكل منهما.

وأكدت الوزارة عزمها على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية؛ للتأكد من متابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، ولحماية المجتمعات المجاورة، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.

وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار، ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو خمسة تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من 5,300 موقع.