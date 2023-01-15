أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصبح الإجمالي 827391 من حالة.

وأوضحت الوزارة، إنه تم تسجيل 21 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 815027 حالة، فيما تم تسجيل حالتي وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 9544 حالة وفاة.