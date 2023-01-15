أنهى “مؤشر السوق السعودي” جلسة اليوم الأحد على تراجع بنسبة 0.2 %، مغلقا عند 10727 نقطة (- 17 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.5 مليار ريال.

وتراجع سهم “مصرف الراجحي” بنسبة طفيفة عند 77.80 ريال (- 0.1 %) ، وسط تداولات بلغت نحو 4 ملايين سهم.

وكان المصرف قد أعلن عن توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 1.25 ريال للسهم عن العام 2022.

وتراجع سهم “أرامكو السعودية” بأقل من 1 % عند 32.10 ريال.

وتراجعت أسهم “مجموعة تداول” و”سدافكو” و”سلوشنز” و”إكسترا” و”كيان السعودية” و”اتحاد اتصالات” و”بترو رابغ” و”أسمنت ينبع”، بنسب تتراوح بين 1 و2 %.

وأغلق سهم “دله الصحية” عند 138.80 ريال (- 3 %).

في المقابل، أنهت أسهم “الأهلي السعودي” و”مصرف الإنماء” و”أسواق العثيم” و”السعودي الفرنسي” و”أسمنت اليمامة”، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تتراوح بين 1 و3 %.

وتصدرت أسهم “وفرة” و”صناعة الورق” و”أنابيب السعودية”، ارتفاعات اليوم بأكثر من 5%.