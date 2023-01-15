تغلب فريق تشيلسي على ضيفه كريستال بالاس 1 – صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز نيوكاسل على فولهام 1 – صفر.

وسجل الألماني كاي هافيرتز هدف المباراة الوحيد لفريق تشيلسي في الدقيقة 65 ،وهذا هو الانتصار الأول لتشيلسي في العام الحالي، حيث يرجع آخر فوز حققه الفريق ليوم 27 ديسمبر الماضي، عندما فاز على بورنموث 2 – صفر.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد كريستال بالاس عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر.

كما فاز نيوكاسل على فولهام بهدف نظيف سجله أليكسندر إيساك في الدقيقة 89.

وبهذا الفوز ، رفع نيوكاسل رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف أمام مانشستر يونايتد، وتوقف رصيد فولهام عند 31 نقطة في المركز السادس.