علق لاعب الهلال سالم الدوسري على الاحتفالية التي قام بها بعد تسجيله هدف التقدم على العدالة، مشيرا إلى أنها تعد ردا على أي شخص يقلل من احترامه أو يقلل من قدراته.

وقال سالم “احتفاليتي هي رسالة رد لأي شخص يقلل من احترامي أو يشكك في قُدراتي، وجمهور الهلال واعي يعرف من هو سالم الدوسري”.

وتابع “الحمدلله على تحقيق الثلاث نقاط وإصابتي سأرى وضعها يوم غد، وأنا دائما أحب أضغط على نفسي وألعب تحت الضغوط، ولا أرضى أن أغادر الملعب والفريق متأخر، وأملك الثقة الكاملة لكي أنفذ ركلة الجزاء”.

وأضاف “عندي ثقة كاملة بنفسي حتى بعد اضاعتي لركلة الجزاء الأولى وأصريت على تنفيذ الركلة الثلنية”