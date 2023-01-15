أصدر الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم IFFHS، قائمة التشكيل المثالي للرجال في قارة آسيا خلال عام 2022.

وتواجد لاعبين فقط من العرب في التشكيلة وهما نجمي الهلال والمنتخب الوطني، سالم الدوسري، وسلمان الفرج.

وجاء تشكيل آسيا المثالي على النحو التالي:

حراسة المرمى: شينجي غوندا -اليابان.

خط الدفاع: عزيز بيهيش “أستراليا”، مايا يوشيدا “اليابان”، كيم مين-جاي “كوريا الجنوبية”.

خط الوسط: هوانج هي-تشان “كوريا الجنوبية”، سلمان الفرج “السعودية”، دايتشي كامادا “اليابان”، تاكومي مينامينو “اليابان”.

خط الهجوم: سون هيونج-مين “كوريا الجنوبية”، مهدي طارمي “إيران”، سالم الدوسري.

