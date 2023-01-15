وجه المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الأحد)، عدداً من التنبيهات بشأن الحالة الجوية المتوقعة على بعض المناطق خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الرياض والقصيم، حتى الواحدة مساء غدٍ (الإثنين)، فيما تشهد مكة وتبوك والمدينة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة يومي (الإثنين)، و(الثلاثاء).

وقال المركز أن منطقتا الشرقية والحدود الشمالية استمرار حالة الضباب، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية حتى التاسعة من صباح الغد.

كما توقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مع جريان سيول على بعض المناطق في الرياض، والشرقية، والقصيم، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل، وعسير، والباحة، وجازان يومي (الإثنين)، و(الثلاثاء).