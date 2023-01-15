كشف المختص بالإرشاد الأسري وعلاج الإدمان الدكتور سامي الحمود، مخاطر مادة الشبو.

وقال الحمود أن الشبو، مادة فيتامينية منبهة للجهاز العصبي وتتداول في العالم كله على شكل كريستال زجاجي.

وأضاف المختص بأن الشبو من أخطر مواد الإدمان انتشاراً وتحذر منه التقارير الصادرة عن مكتب مكافحة المخدرات التابع للأمم المتحدة.