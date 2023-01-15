كشفت مصادر أن جماعة الإخوان الإرهابية تعتزم دمج فضائيتي “وطن” التي تبث من اسطنبول مع فضائية” الشعوب” التي تبث من لندن وإطلاقهما من العاصمة البريطانية، وذلك بعد أن تم تحجيم أنشطتهم في اسطنبول.

وكشفت مصادر أن جبهة محمود حسين تعتزم دمج فضائيتها الخاصة والتي تسمى “وطن” وتبث من اسطنبول مع فضائية الشعوب التي انطلقت مؤخرا من لندن بقيادة الإعلامي الإخواني معتز مطر، بحسب “العربية.نت”.

يأتي ذلك على أن يقوم معتز مطر بإعداد حلقات عن الأزمات في مصر و تأليب الجماهير.

وكانت السلطات التركية قد قررت العام الماضي منع أنشطة الإخوان الإعلامية، تمهيداً للتقارب مع مصر.