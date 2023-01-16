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الاثنين16 يناير

فتاة تنجو من موت محقق وسط المارة

منذ 48 دقيقة
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    التعليقات

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    ابوفهد الحبلاني العنزي عدد التعليقات : 5325 منذ 19 دقيقة

    سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته

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