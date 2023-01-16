فتاة تنجو من موت محقق وسط المارة

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التعليقات
ا
ابوفهد الحبلاني العنزي
عدد التعليقات : 5325
منذ 19 دقيقة
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
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