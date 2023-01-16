وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، رسالة ساخرة من وضع الهلال والنصر حال فوز فريقهما بمواجهة موسم الرياض بين الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكشف تركي آل الشيخ، عن فيديو لشخصين أحدهما يرتدي القميص الأزرق والآخر القميص الأصفر، يحملان كأسا بعدما قاموا بشقه لنصفين، معلقا: “وضعنا إذا فزنا في الكأس .. كلنا موسم الرياض”.

والجدير بالذكر، أن الهلال والنصر يجتمعان تحت قيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، ليواجهها الفريق الفرنسي، في 19 من يناير الجاري، في لقاء ودي، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأعطى رئيس الهيئة العامة للترفيه، اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو شارة قائد فريق “النصر والهلال” ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.