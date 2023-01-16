أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عن إصدار أكثر من 1100 رخصة لمزاولة أنشطة التعليم والتدريب الإلكتروني بالمملكة منذ إطلاق خدمة التراخيص في فبراير عام 2020م، لجهات التعليم العام، والعالي، والمؤسسات، والأكاديميات، ومراكز ومعاهد التدريب الخاصة، ومختلف الجهات المقدمة لبرامج التعليم أو التدريب بالنمط الإلكتروني.

وأوضح المركز أن عدد الجهات المرخصة منذ إطلاق الخدمة بلغ 331 جهة، فيما بلغ عدد البرامج المرخصة 804 برامج تعليمية وتدريبية إلكترونية، وذلك بعد استيفائها متطلبات ومعايير المركز، ليبلغ إجمالي الجهات والبرامج التي تم ترخيصها 1135 جهةً وبرنامجاً للتعليم والتدريب الإلكتروني.

ويهدف المركز من خلال هذه التراخيص إلى حوكمة وضبط جودة ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني، ورفع كفاءة القطاع وتنظيمه في المملكة، وتعزيز الثقة في برامج ومخرجات التعليم والتدريب الإلكتروني، وتمكين تقديم برامج تعليم وتدريب إلكتروني مستدامة، من خلال تطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعارف، إذ يعد التعليم والتدريب الإلكتروني أحد أهم ممكنات تنمية القدرات البشرية.

ودعا المركز الأفراد الراغبين في التسجيل ببرامج تعليمية أو تدريبية مقدمة بالنمط الإلكتروني (عن بعد أو مدمج) بالتأكد من حصول الجهة والبرنامج على التراخيص اللازمة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، لضمان الحصول على خدمات تعليمية وتدريبية إلكترونية موثوقة وذات جودة عالية.

ويستمر المركز في استقبال طلبات الترخيص للجهات الراغبة في تقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني للمركز هنا، وللاستفسار يمكن التواصل عبر القنوات الرسمية، من خلال الرقم الموحد (920015991) أو البريد الإلكتروني [email protected] .