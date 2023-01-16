أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الإثنين، على ارتفاع طفيف بـ”نقطتين” مغلقا عند 10728 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.1 مليار ريال.

وارتفع سهم “سابك” بأكثر من 1 % عند 95.30 ريال.

وصعدت أسهم “بنك الرياض” و”مصرف الإنماء” و”كيان السعودية” و”مجموعة تداول” و”بن داود” و”المراعي”، بنسب تراوح بين 1 و2 %.

وتصدر سهم “تهامة للإعلان” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 83.60 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 500 ألف سهم.

في المقابل، تراجع سهم “أرامكو السعودية” بأقل من 1 % عند 32.05 ريال.

وأغلق سهم “البحري” عند 27.60 ريال (- 8 %).

وأنهت “معادن” و”سدافكو” و”كهرباء السعودية” و”أسواق العثيم” و”التصنيع الوطنية” و”ساب” و”سبكيم العالمية” و”أسمنت اليمامة” و”اللجين” و”دله الصحية”، تداولاتها على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، أغلق صندوق “دراية ريت” عند 9.90 ريال (- 1 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات.