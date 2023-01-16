تداول رواد مواقع التواصل في الفترة الأخيرة صور ومقاطع لفتاة تم وصفها بـ “شبيهة جورجينا” زوجة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر.

وفي هذا السياق، أوضحت “شبيهة جورجينا”، أن الأمر بدأ عندما طلب منها متابعيها تقمص شخصية شريكة رونالدو، وقامت حينها بنشر مقطع فيديو لها، وانتشر في ساعات قليلة.

وأكدت أنها لم تتعمد تقليد جورجينا في حياتها الطبيعية، ولم تجري عمليات تجميلية لتشبه جورجينا مشيرة إلى انها قامت بعمليتين تجميل فقط لإزالة دهون بمنطقة الخد.

ولفتت إلى أنها تعشق التمثيل وتتقمص الشخصيات، موضحة أنها شاركت في فيلم سينمائي لكن لم يطرح بعد.