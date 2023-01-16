بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة السيدة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، إثر نبأ سقوط طائرة ركاب مدنيّة وسط البلاد، وما نتج عن ذلك من وفيات.

وقال الملك المفدى” علمنا بنبأ سقوط طائرة ركاب مدنية وسط جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، وألا تروا أي مكروه “.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة السيدة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، إثر نبأ سقوط طائرة ركاب مدنيّة وسط البلاد، وما نتج عن ذلك من وفيات.

وقال سمو ولي العهد ” بلغني نبأ سقوط طائرة ركاب مدنيّة وسط جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، وما نتج عن ذلك من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً ألا تروا أي مكروه”.