تعرض ثمانية أشخاص للسحق خلال حفل للأطفال بعد أن حلقت طائرة هليكوبتر على ارتفاع منخفض للغاية ، مما أدى إلى انهيار سقف في مقاطعة تشانثابوري بشرق تايلاند

تفصيلا، كان طيار في البحرية التايلاندية يحلق فوق الحفلة لإلقاء المكافآت على الأطفال ، بمناسبة اليوم الوطني للطفل في تايلاند 14 يناير، ومع ذلك اقتربت المروحية كثيرًا من الخيام الثلاثة في الحفلة ، مما تسبب في انهيارها ، بحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وبحسب ما ورد كان خمسة من الجرحى الثمانية من الأطفال، ومع ذلك اقتربت المروحية كثيرًا من الخيام الثلاثة في الحفلة ، مما تسبب في انهيارها تحت ضغط السحب القوي للطائرة.